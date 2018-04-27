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Первомайская Монстрация не состоится в Нижнем Новгороде
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Первомайская Монстрация не состоится в Нижнем Новгороде 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Об этом сообщил на встрече с жителями Приокского района Владимир Панов.
О срыве праздника также сообщают его организаторы на своей официальной странице «В Контакте». Администрация города отказала митингующим, ссылаясь на то, что все площадки 1 мая будут заняты. Монстрацию планировалось провести по улице Рождественской. Как только был получен отказ о проведении праздника, активисты абсурдного движения сразу обратились в суд. 27 апреля состоялось заседание по данному делу.
«В суде нам отказали в праве иметь свою площадку. Практически все площадки заняты с 9 до 20 мая фондом «Прикосновение». В суде мы официально заявили, что абсурд это наша прерогатива, и пожаловались, что администрация пытается нас переплюнуть», — сообщают организаторы Монстрации.
Далее активисты движения планируют подать апелляцию и отстоять свои права.
Ранее сообщалось, что веломарафон «Наследники Победы» стартовал в Нижегородской области.
Фото: vk.com
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