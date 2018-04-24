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Последствия урагана в Калуге ликвидируют к концу недели
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Последствия урагана в Калуге ликвидируют к концу недели 

Калуга 24 31 минуту назад
Фото: Калуга 24
Ураган, пронесшийся над Калугой 22 апреля, повалил несколько деревьев в бору. Эти деревья распилить и вывезти еще не успели, так как в первую очередь городские коммунальные службы намерены убрать 22 дерева, не устоявших под напором ветра на улицах и во дворах, сообщил 24 апреля на планерке в городской управе начальник управления городского хозяйства Алексей Дмитриев. Фото К. Соколова Большая часть этих деревьев уже распилена и вывезена. К концу рабочей недели будет расчищен и городской бор. Такое поручение, во всяком случае, дал своему заместителю временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Разумовский. Ущерб, нанесенный ураганом городскому электрохозяйству, уже ликвидирован, электроснабжение обесточенных потребителей восстановлено, а отключенные из-за перебоев с подачей электроэнергии котельные запущены.
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