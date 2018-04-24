Последствия урагана в Калуге ликвидируют к концу недели

Калуга 24: последние новости

Артамонов о кладбищах: «Хоть там пусть будут равны»

В Калуге могут появиться единые платежки за коммунальные услуги

Градоначальник и председатель гордумы спилили деревья на склоне у музея космонавтики