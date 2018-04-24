Чиновники Совмина получили сроки за сомнительный ремонт

СИМФЕРОПОЛЬ , 24 апр — РИА Новости Крым . Сотрудники дирекции по обеспечению деятельности Совета министров Республики Крым и его аппарата получили различные тюремные сроки за нарушения в ходе ремонтных работ. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил глава Комитета по противодействию коррупции РК Александр Акшатин

По его словам, дирекция выступила заказчиком строительных работ, а победителем торгов было признано предприятие, которое на момент представления конкурсной документации находилось в перечне организаций, не выполнивших обязательства по договорам подряда.

В ходе проверки сотрудники комитета выявили ряд грубых нарушений: использование стройматериалов не соответствующих проектно-сметной документации, завышение стоимости, включение в акты фактически не выполненных работ. «Действиями руководства государственного учреждения и предприятия-подрядчика был нанесен ущерб бюджету Республики на общую сумму свыше 10 млн руб», — рассказал Акшатин.