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Чиновники Совмина получили сроки за сомнительный ремонт
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Чиновники Совмина получили сроки за сомнительный ремонт 

РИА Новости Крым 33 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Сотрудники дирекции по обеспечению деятельности Совета министров Республики Крым и его аппарата получили различные тюремные сроки за нарушения в ходе ремонтных работ. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил глава Комитета по противодействию коррупции РК Александр Акшатин.
По его словам, дирекция выступила заказчиком строительных работ, а победителем торгов было признано предприятие, которое на момент представления конкурсной документации находилось в перечне организаций, не выполнивших обязательства по договорам подряда.
В ходе проверки сотрудники комитета выявили ряд грубых нарушений: использование стройматериалов не соответствующих проектно-сметной документации, завышение стоимости, включение в акты фактически не выполненных работ. «Действиями руководства государственного учреждения и предприятия-подрядчика был нанесен ущерб бюджету Республики на общую сумму свыше 10 млн руб», — рассказал Акшатин.
Он отметил, что Центральный районный суд Симферополя приговорил руководителя дирекции к трем с половиной годам лишения свободы, его первого заместителя — к 2 годам 10 месяцам лишения свободы, а директора предприятия-подрядчика — к 3 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.
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