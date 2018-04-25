В Екатеринбурге появится масштабный IT-кластер

Стало известно, что архитектурное бюро T+T Architects выиграло конкурс на разработку проекта для IT-кластера «Контур-Парк», который разместится на площади 16,8 гектара в Верх-Исетском районе города.

Этот проект должен обеспечить условия для создания новых и развития действующих компаний в сфере IT и может стать одним из самых привлекательных IT-центров России

Общая площадь научно-производственного комплекса составит более 250 тысяч кв. метров. В рамах проекта будут построены сама научная база, 4 корпуса офисных зданий на 5 тысяч человек, апарт-отель с концепцией «двор без машин» и детским садом, торговый центр, паркинг с эксплуатируемой кровлей и спортивных блок.

Все здания будут связаны между собой переходами, чтобы сотрудники могли беспрепятственно попасть в любой корпус, не выходя на улицу. Будет создано несколько уровней взаимодействия. С одной стороны, это открытая среда внутри каждого корпуса, а, с другой, все корпуса, объединенные переходами, превращаются в подобие архитектурной социальной сети.