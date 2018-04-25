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В Екатеринбурге появится масштабный IT-кластер
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В Екатеринбурге появится масштабный IT-кластер 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
Стало известно, что архитектурное бюро T+T Architects выиграло конкурс на разработку проекта для IT-кластера «Контур-Парк», который разместится на площади 16,8 гектара в Верх-Исетском районе города.
Этот проект должен обеспечить условия для создания новых и развития действующих компаний в сфере IT и может стать одним из самых привлекательных IT-центров России.
Общая площадь научно-производственного комплекса составит более 250 тысяч кв. метров. В рамах проекта будут построены сама научная база, 4 корпуса офисных зданий на 5 тысяч человек, апарт-отель с концепцией «двор без машин» и детским садом, торговый центр, паркинг с эксплуатируемой кровлей и спортивных блок.
Все здания будут связаны между собой переходами, чтобы сотрудники могли беспрепятственно попасть в любой корпус, не выходя на улицу. Будет создано несколько уровней взаимодействия. С одной стороны, это открытая среда внутри каждого корпуса, а, с другой, все корпуса, объединенные переходами, превращаются в подобие архитектурной социальной сети.
"Проект IT-кластера должен был учитывать не только функционирование в качестве нового микрогорода в Екатеринбурге, но и выступить новой городской доминантой. Мы тщательно проанализировали территорию и окружающую застройку и предложили наиболее функциональные решения. Научный комплекс будет иметь обтекаемую форму, а в центре каждого корпуса разместится пространство атриума. Весь ансамбль будет связан между собой и органично впишется в территорию города", — резюмирует главный архитектор проекта T+T Architects Николай Макаров.
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