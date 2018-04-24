Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии предложили освобождать от уголовной ответственности работодателей, выплативших долги по зарплатам. Проект федерального закона направят в Государственную думу России.
«Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусмотрев возможность освобождения от уголовной ответственности работодателей в случае погашения ими в полном объеме просроченной задолженности по заработной плате, пенсиям, стипендиям, пособиям и иным установленным законом выплатам», — сказал во время своего выступления председатель постоянной комиссия по труду, социальной политике и делам ветеранов Госсовета Удмуртии Алексей Чернов.
По его словам, данные изменения будут стимулировать людей, совершивших преступления, к прекращению такой деятельности. Чернов отметил, что по состоянию на 1 января 2018 года размер просроченной задолженности по выплате заработной платы по данным Росстата составил 2,5 млрд рублей перед 40 тыс. работников. На 1 января 2017 году данные показатели были следующие: 2,7 млрд рублей перед 49 тысячами работников.
По информации Следственного комитета России за 2017 год в целом по России возбуждено 2,4 тыс. уголовных дел по статье 145.1. УК России (увеличение на 42,7% по сравнению с предыдущим годом), по которым сумма задолженности по заработной плате и другим выплатам составила 5,7 млрд рублей. В ходе предварительного расследования возмещение ущерба в 2017 году составило более 3,5 млрд рублей.