Бесплатный маршрут до Торфопредприятия запустил ИП Каргин

Маршрут ИП Каргин «площадь Свободы — улица Федосеенко» будет продлен до Торфопреприятия с 24 апреля. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщает перевозчик индивидуальный предприниматель Дмитрий Каргин.

Согласно сообщению, с 24 апреля маршрут Т-71 продлен до Торфопредприятия. Несколько автобусов будет ездить только до ул. Федосеенко, остальные поедут до конечной — Торфопредприятие. Платить за пересадку на ул. Федосеенко пассажирам не нужно. ИП Каргин запускает «челнок» по маршруту «ул. Федосеенко — Торфопредприятие» с бесплатной пересадкой. Проездные на маршруте также будут действительными.

Также сообщается, что автобусы до Торфопредприятия будут ездить с интервалом 15 минут.