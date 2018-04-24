Ещё
Бесплатный маршрут до Торфопредприятия запустил ИП Каргин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бесплатный маршрут до Торфопредприятия запустил ИП Каргин 

Newsroom24 36 минут назад
Фото: Newsroom24
Маршрут ИП Каргин «площадь Свободы — улица Федосеенко» будет продлен до Торфопреприятия с 24 апреля. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщает перевозчик индивидуальный предприниматель Дмитрий Каргин.
Согласно сообщению, с 24 апреля маршрут Т-71 продлен до Торфопредприятия. Несколько автобусов будет ездить только до ул. Федосеенко, остальные поедут до конечной — Торфопредприятие. Платить за пересадку на ул. Федосеенко пассажирам не нужно. ИП Каргин запускает «челнок» по маршруту «ул. Федосеенко — Торфопредприятие» с бесплатной пересадкой. Проездные на маршруте также будут действительными.
Также сообщается, что автобусы до Торфопредприятия будут ездить с интервалом 15 минут.
Newsroom24: последние новости
Сотрудника РЖД подозревают в мошенничестве за нарушения условий покупки льготной путевки Опыт нижегородских зоозащитников предложат на рассмотрение в Госдуму Нижегородская область вошла в Топ - 25 регионов по объемам займов для физических лиц
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу выдвинул обвинение США130
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины287
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы7
Что Россия проиграла в Армении139
Кремль готовит суперманевр519
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение