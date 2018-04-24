По Казани снова проедет машина, которая будет собирать мусор

29 апреля состоится второй выезд мобильного пункта приема вторсырья проекта «ЭкоЛогично | Казань ». Машина отправится в путь в 10:00 и объедет все районы города. Казанцы могут сдать на переработку макулатуру, пластик, алюминиевые банки, крышки от стеклянных банок, мелкую технику, одежду и игрушки. Маршрут мобильного пункта приема вторсырья следующий: 10.15-11.00 — парк Петрова; 11.15-12.00 — парк Урицкого; 12.15-12.30 — парк «Крылья Советов»; 13.15-14.00 — экопарк «Марьино озеро» в Ново-Савиновском районе; 14.20-15.00 — парк «Черное озеро»; 15.30-17.00 — казанский ипподром; 17.15-18.00 — сквер Славы (рядом с выходом метро «Проспект Победы»). Читайте также: Петиция против «мусорного» завода собрала больше 20 000 подписей Землю под «мусорный» завод продали всего за 101 000 рублей