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По Казани снова проедет машина, которая будет собирать мусор
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По Казани снова проедет машина, которая будет собирать мусор 

Казанский Портал 36 минут назад
29 апреля состоится второй выезд мобильного пункта приема вторсырья проекта «ЭкоЛогично | Казань». Машина отправится в путь в 10:00 и объедет все районы города. Казанцы могут сдать на переработку макулатуру, пластик, алюминиевые банки, крышки от стеклянных банок, мелкую технику, одежду и игрушки.
Маршрут мобильного пункта приема вторсырья следующий:
10.15-11.00 — парк Петрова;
11.15-12.00 — парк Урицкого;
12.15-12.30 — парк «Крылья Советов»;
13.15-14.00 — экопарк «Марьино озеро» в Ново-Савиновском районе;
14.20-15.00 — парк «Черное озеро»;
15.30-17.00 — казанский ипподром;
17.15-18.00 — сквер Славы (рядом с выходом метро «Проспект Победы»).
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