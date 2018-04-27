Япония и США в мае проведут совместные учения с участием новых истребителей F-35

ТОКИО, 27 апреля. / ТАСС /. ВВС США и воздушные Силы самообороны Японии с 9 по 24 мая проведут совместные учения в северной японской префектуре Аомори с участием новых истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщило в пятницу министерство обороны Японии.

По его сведениям, в них примут участие 8 самолетов F-35B и 140 военнослужащих американских ВВС с базы Ивакуни в префектуре Ямагути, а также один F-35A, четыре F-2 и столько же F-15 японских сил самообороны. В ходе учений стороны отработают взаимодействие в боевых условиях, а также проведут учебные бомбардировки наземных целей на полигоне базы Мисава.

"Мы хотели бы содействовать усилиям по укреплению возможностей сдерживания в рамках альянса Японии и США", — отметил в этой связи на пресс-конференции японский министр обороны Ицунори Онодэра.