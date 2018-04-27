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Япония и США в мае проведут совместные учения с участием новых истребителей F-35
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Япония и США в мае проведут совместные учения с участием новых истребителей F-35 

ТАСС 12 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
ТОКИО, 27 апреля. /ТАСС/. ВВС США и воздушные Силы самообороны Японии с 9 по 24 мая проведут совместные учения в северной японской префектуре Аомори с участием новых истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщило в пятницу министерство обороны Японии.
По его сведениям, в них примут участие 8 самолетов F-35B и 140 военнослужащих американских ВВС с базы Ивакуни в префектуре Ямагути, а также один F-35A, четыре F-2 и столько же F-15 японских сил самообороны. В ходе учений стороны отработают взаимодействие в боевых условиях, а также проведут учебные бомбардировки наземных целей на полигоне базы Мисава.
"Мы хотели бы содействовать усилиям по укреплению возможностей сдерживания в рамках альянса Японии и США", — отметил в этой связи на пресс-конференции японский министр обороны Ицунори Онодэра.
В конце января Япония начала развертывание истребителей F-35A на базе Мисава. В течение 2018 финансового года (апрель 2018 — март 2019 года) там планируется дислоцировать 10 таких машин. Всего минобороны Японии планировало приобрести 42 самолета F-35A, которые разработаны с применением технологии обеспечения малозаметности американской корпорацией Lockheed Martin при участии ряда стран НАТО и других ближайших союзников США.
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