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Эксперт оценил законопроект об ответных мерах России на санкции США
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Эксперт оценил законопроект об ответных мерах России на санкции США 

RT на русском 35 минут назад
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT оценил законопроект об ответе на санкции США, концепцию которого одобрил комитет Совета Федерации.
«Я думаю, что нужно обратить внимание на слова министра иностранных дел Сергея Лаврова по поводу закончившейся встречи G7, носившей откровенно русофобский характер. Министр отметил, что Россия будет продолжать проявлять терпение и доказывать свою позицию. Собственно, это относится и к данному законопроекту. Россия будет очень осторожно реагировать на новые витки санкций, пытаясь дать Западу возможность пересмотреть свою линию поведения. И, если пересмотра не будет, а давление продолжится, Россия будет вынуждена каким-то образом реагировать и принятие этого законопроекта означает, что у правительства есть возможности для манёвра», — сказал эксперт.
Брутер также поделился предположениями о дальнейшем развитии отношений России и США.
«В первую очередь, будут ограничения касающиеся ввоза алкоголя и табака, но этим не ограничатся. Вполне возможно, это станет основой первого ответного уровня. А что касается дальнейшего, это уже будет зависеть от того, насколько Соединённые Штаты продолжат подобную политику. Не случайно, что сейчас США остановились, они тоже ждут ответной реакции. Дальнейшее развитие событий со стороны Штатов вероятно, но они будут выжидать. Время ещё есть и вполне возможно, оно будет потрачено на консультации между США и Россией и все эти процессы ещё будут продолжаться какое-то время», — подытожил он.
Ранее Комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал концепцию проекта закона, подразумевающего ответ на американские санкции.
RT на русском: последние новости
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