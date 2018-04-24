Вадим Антипов согласован на пост прокурора Нижегородской области 

Вадим Антипов может стать прокурором Нижегородской области. Его кандидатуру согласовали депутаты Законодательного собрания региона на заседании 24 апреля.
Как сообщает пресс-служба нижегородского парламента, Вадим Антипов, государственный советник юстиции 2-го класса, в настоящий момент является прокурором Пермского края. Эту должность он занимает в течение почти трех лет — с июня 2015 года.
Антипов родился в 1970 году в Республике Татарстан. Окончил юрфак Казанского государственного университета. В 1994 году начал свою карьеру в органах прокуратуры РФ с должности старшего следователя Лениногорской городской прокуратуры Республики Татарстан. Позже работал в прокуратуре Чувашской Республики. С 2003 по 2015 год был начальником управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
Отметим, что, согласно федеральному закону, прокурора субъекта РФ назначает президент по представлению генерального прокурора, согласованному с субъектом.
Ранее сообщалось, что в конце февраля прокуратуру Нижегородской области возглавил Андрей Юмшанов.
Фото: n-mar.ru