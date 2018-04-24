В Самарской области пересмотрели надбавку к пенсиям чиновников

Дело в том, что еще в 2012 году депутаты по настоянию тогдашнего состава самарского правительства приняли непопулярные в народе меры — поддержать экс-чиновников, вышедших на пенсию, не просто рублем, а практически «золотым парашютом». Так, бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин , выйдя на заслуженный отдых, теперь ежемесячно получает из казны региона доплату — 129 тысяч 600 рублей. Всего этими выплатами за несколько лет успели воспользоваться 15 экс-чиновников. За год бюджет тратит на состоятельных пенсионеров от 3,5 до 5 миллионов рублей. Возможно, простые самарские труженики никогда не узнали бы о казенных расходах, если бы не принцип адресности, который чиновники ввели в регионе в прошлом году. У работающих ветеранов труда отняли ветеранские выплаты — в среднем по 650 рублей в месяц, объяснив это тяжелым положением бюджета и реформированием соцсферы. Мол, на всех денег не хватает, чтобы ресурсы «не размазывались», нужно назначить выплаты только самым нуждающимся. А тем, у кого доходы выше 19,5 тысячи рублей, а также работающим пенсионерам ветеранские урезать до лучших времен.

Именно на фоне волны возмущения старшего поколения депутат Губдумы Михаил Матвеев предложил отнять чрезмерные выплаты у экс-губернатора и его команды на том основании, что эти пенсионеры уже не проживают в регионе (они уроженцы Республики Мордовия и трудились в Самаре непродолжительное время: 3-4 года).

В итоге несколько месяцев рабочая группа трудилась над поправками. И вчера наконец их приняли в двух чтениях. Теперь доплаты будут назначаться бывшим губернаторам и министрам при наличии трудового стажа на территории области не менее 10 лет. Изменения коснутся только будущих пенсионеров. Тем, кто получает сегодня солидные доплаты — в несколько раз выше официальной пенсии, — «пособие» оставили.

Экс-губернатор на пенсии ежемесячно получает доплату — 129 тысяч 600 рублей

Михаил Матвеев, правда, пытался доказать коллегам, что, отменив надбавки, они никаких федеральных законов не нарушили бы. «Региональная выплата — это не обязанность, а право региона, и она предоставляется, исходя из возможности регионального бюджета. Напомню, что у нас были ликвидированы финансовые компенсации депутатам из-за секвестрирования казны», — провел аналогию парламентарий. Но коллеги его не поддержали.