Стало известно, какую надбавку к пенсии получает экс-губернатор Николай Меркушкин

Самарская губернская дума отменила доплаты к пенсиям чиновников, которые покинули Самарскую область . Решение будут принимать в зависимости от стажа работы чиновников.

Автор инициативы, депутат Михаил Матвеев предложил установить дату вступления закона в силу 1 января 2012 года, чтобы под его действие попали чиновники, которые уже получают региональную доплату к пенсии.

— Доплаты получают около 15 человек. На это из регионального бюджета выделяют в месяц 3,5-5 миллионов рублей. Например, бывший губернатор получает пенсию в размере 153 тысяч рублей. Из них 129 600 рублей —надбавка от Самарской области. Думаю, сейчас у региона нет возможности оказывать такую поддержку, — пояснил коллегам Михаил Матвеев.