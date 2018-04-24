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Стало известно, какую надбавку к пенсии получает экс-губернатор Николай Меркушкин
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Стало известно, какую надбавку к пенсии получает экс-губернатор Николай Меркушкин 

63.ru 43 минуты назад
Фото: 63.ru
Самарская губернская дума отменила доплаты к пенсиям чиновников, которые покинули Самарскую область. Решение будут принимать в зависимости от стажа работы чиновников.
Автор инициативы, депутат Михаил Матвеев предложил установить дату вступления закона в силу 1 января 2012 года, чтобы под его действие попали чиновники, которые уже получают региональную доплату к пенсии.
— Доплаты получают около 15 человек. На это из регионального бюджета выделяют в месяц 3,5-5 миллионов рублей. Например, бывший губернатор получает пенсию в размере 153 тысяч рублей. Из них 129 600 рублей —надбавка от Самарской области. Думаю, сейчас у региона нет возможности оказывать такую поддержку, — пояснил коллегам Михаил Матвеев.
Но поправку депутат отколнили. Депутаты и сотрудники прокуратуры сослались на то, что это нарушает Конституцию РФ. Закон не может иметь обратную силу.
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