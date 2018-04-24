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Посол США в Москве назвал посла России в Вашингтоне своим другом
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Посол США в Москве назвал посла России в Вашингтоне своим другом 

ТВ Центр 40 минут назад
Фото: ТВ Центр
Американский посол в Москве Джон Хантсман заявил, что у него есть канал коммуникации с российским коллегой в Вашингтоне Анатолием Антоновым. Об этом сообщает «Интерфакс».
"Вы можете удивиться, но мой коллега в Вашингтоне Анатолий Антонов — мой друг. И мы общаемся по каналу связи, обмениваясь различными посланиями. И время от времени мы коммуницируем через этот канал", — рассказал Хантсман журналистам во Владивостоке.
По его словам, он надеется, что сокращение уровня диппредставительств России и США станет временным явлением, и странам удастся вернуться к его прежнему уровню. Он добавил, что его коллеге в Вашингтоне Антонову, «не пришлось сократить практически 800 человек из своего дипперсонала, с чем мне пришлось столкнуться».
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