Посол США в Москве назвал посла России в Вашингтоне своим другом 

Американский посол в Москве Джон Хантсман заявил, что у него есть канал коммуникации с российским коллегой в Вашингтоне Анатолием Антоновым. Об этом сообщает «Интерфакс».
"Вы можете удивиться, но мой коллега в Вашингтоне Анатолий Антонов — мой друг. И мы общаемся по каналу связи, обмениваясь различными посланиями. И время от времени мы коммуницируем через этот канал", — рассказал Хантсман журналистам во Владивостоке.
По его словам, он надеется, что сокращение уровня диппредставительств России и США станет временным явлением, и странам удастся вернуться к его прежнему уровню. Он добавил, что его коллеге в Вашингтоне Антонову, «не пришлось сократить практически 800 человек из своего дипперсонала, с чем мне пришлось столкнуться».