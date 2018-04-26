Посол России обсудил комплекс раздражителей с советником по нацбезопасности США

"Встреча прошла конструктивно, хорошо. Мы обсудили весь комплекс раздражителей в российско-американских отношениях и некоторые аспекты региональной и глобальной безопасности", — сказал Антонов.