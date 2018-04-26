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Посол России обсудил комплекс раздражителей с советником по нацбезопасности США
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Посол России обсудил комплекс раздражителей с советником по нацбезопасности США 

Газета.Ru 26 апреля 2018
Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов поговорил с советником по нацбезопасности США Джоном Болтоном обо всех раздражителях, которые в данный момент присутствуют в отношениях между странами, передает РИА «Новости».
"Встреча прошла конструктивно, хорошо. Мы обсудили весь комплекс раздражителей в российско-американских отношениях и некоторые аспекты региональной и глобальной безопасности", — сказал Антонов.
Ранее сообщалось, что Антонов надеется на восстановление уважения между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, успешное взаимодействие США и России в области культуры показывает, что страны могут восстановить уважительные и взаимовыгодные отношения и в других областях.
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