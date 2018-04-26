Ещё
Посол России конструктивно обсудил с Болтоном раздражители в отношениях РФ и США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол России конструктивно обсудил с Болтоном раздражители в отношениях РФ и США 

BFM.RU 45 минут назад
Недавняя рабочая встреча посла России в США Анатолия Антонова и помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона была хорошей и конструктивной. Об этом сообщил в среду журналистам российский посол в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
«Встреча прошла конструктивно, хорошо. Мы обсудили весь комплекс раздражителей в российско-американских отношениях и некоторые аспекты региональной и глобальной безопасности», — сказал дипломат.
Встреча Антонова и Болтона состоялась в Белом доме 19 апреля. Как заявила по ее итогам пресс-служба президента США Дональда Трампа, Антонов и Болтон рассмотрели состояние отношений между США и Россией. При этом Болтон «подчеркнул, что в интересах как США, так и России улучшить отношения», уточнила пресс-служба Белого дома. Болтон был назначен помощником главы администрации США по национальной безопасности 9 апреля.
BFM.RU: последние новости
Сбор денег Красным Крестом для Кемерова взбудоражил соцсети Санкционный разворот: США могут вычеркнуть «Русал» из «черного списка» «Свобода СМИ в России и Турции снизилась до уровня 30-летней давности»
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе56
США объяснили взлом генконсульства РФ98
Украина взялась за российские корабли314
В провале Су-57 обвинили F-35719
Макрон назвал условие ухода из Сирии98
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение