Посол России конструктивно обсудил с Болтоном раздражители в отношениях РФ и США 

Недавняя рабочая встреча посла России в США Анатолия Антонова и помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона была хорошей и конструктивной. Об этом сообщил в среду журналистам российский посол в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
«Встреча прошла конструктивно, хорошо. Мы обсудили весь комплекс раздражителей в российско-американских отношениях и некоторые аспекты региональной и глобальной безопасности», — сказал дипломат.
Встреча Антонова и Болтона состоялась в Белом доме 19 апреля. Как заявила по ее итогам пресс-служба президента США Дональда Трампа, Антонов и Болтон рассмотрели состояние отношений между США и Россией. При этом Болтон «подчеркнул, что в интересах как США, так и России улучшить отношения», уточнила пресс-служба Белого дома. Болтон был назначен помощником главы администрации США по национальной безопасности 9 апреля.