Посол России конструктивно обсудил с Болтоном раздражители в отношениях РФ и США

США Недавняя рабочая встреча посла России Анатолия Антонова и помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона была хорошей и конструктивной. Об этом сообщил в среду журналистам российский посол в Соединенных Штатах, передает ТАСС.

«Встреча прошла конструктивно, хорошо. Мы обсудили весь комплекс раздражителей в российско-американских отношениях и некоторые аспекты региональной и глобальной безопасности», — сказал дипломат.