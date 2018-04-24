Евгений Примаков посетил саратовский хоспис 

Представители общественной палаты РФ ознакомились с оказанием паллиативной помощи в Саратовской больнице.
Во вторник 24 апреля отделение паллиативной помощи 10-й городской больницы посетил в том числе и известный российский общественник Евгений Примаков. Вместе с основателем первого хосписа в России отцом Александром Ткаченко столичные гости пообщались с пациентами и персоналом больницы.
Напомним, паллиативное отделение, где облегчаются страдания серьезно больных, рассчитано на 20 коек. Оно работает в Саратове в течение 4-х лет. Примаков заострил свое внимание на сотрудничестве хосписа с некоммерческими фондами. А также отметил, что кадры необходимо пополнять молодежью.