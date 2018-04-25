В США при заходе на посадку разбился истребитель F-16

Истребитель ВВС США F-16 разбился при заходе на посадку после тренировочного полёта в городе Лейк-Хавасу-Сити , штат Аризона.

Как сообщается, пилоту, находившемуся за штурвалом самолёта, удалось вовремя катапультироваться. При приземлении он получил травмы и был доставлен в больницу, однако его жизни ничего не угрожает, пишет информагентство Nation News.

Ранее «СП» сообщала, что в американском штате Техас потерпел крушение учебно-тренировочный сверхзвуковой самолёт ВВС США T-38 Talon с двумя пилотами на борту, один из них погиб.

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