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В США при заходе на посадку разбился истребитель F-16
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В США при заходе на посадку разбился истребитель F-16 

Свободная пресса 59 минут назад
Фото: NEWS.BCM.ru
Истребитель ВВС США F-16 разбился при заходе на посадку после тренировочного полёта в городе Лейк-Хавасу-Сити, штат Аризона.
Как сообщается, пилоту, находившемуся за штурвалом самолёта, удалось вовремя катапультироваться. При приземлении он получил травмы и был доставлен в больницу, однако его жизни ничего не угрожает, пишет информагентство Nation News.
Ранее «СП» сообщала, что в американском штате Техас потерпел крушение учебно-тренировочный сверхзвуковой самолёт ВВС США T-38 Talon с двумя пилотами на борту, один из них погиб.
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