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СМИ: новый F-35 ВВС США совершил аварийную посадку в Японии
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СМИ: новый F-35 ВВС США совершил аварийную посадку в Японии 

ТАСС 35 минут назад
ТОКИО, 24 апреля. /ТАСС/. Истребитель пятого поколения F-35 ВВС США совершил во вторник аварийную посадку на юго-западе Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что новейший истребитель-невидимка совершил аварийную посадку на базе воздушных Сил самообороны Японии в префектуре Фукуока. Информации о пострадавших в результате инцидента или о повреждениях самолета не поступало.
В Японии в последнее время заметно участились мелкие авиационные происшествия, которые вызывают серьезную обеспокоенность у местного населения. Часто они связаны с техникой ВВС США, дислоцированной на японской территории, однако случаются инциденты и с авиацией Сил самообороны страны.
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