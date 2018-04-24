СМИ: новый F-35 ВВС США совершил аварийную посадку в Японии

ТОКИО, 24 апреля. / ТАСС /. Истребитель пятого поколения F-35 ВВС США совершил во вторник аварийную посадку на юго-западе Японии . Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что новейший истребитель-невидимка совершил аварийную посадку на базе воздушных Сил самообороны Японии в префектуре Фукуока . Информации о пострадавших в результате инцидента или о повреждениях самолета не поступало.

В Японии в последнее время заметно участились мелкие авиационные происшествия, которые вызывают серьезную обеспокоенность у местного населения. Часто они связаны с техникой ВВС США, дислоцированной на японской территории, однако случаются инциденты и с авиацией Сил самообороны страны.