Истребитель ВВС США разбился в Аризоне

Самолет потерпел крушение, когда пилот пытался совершить посадку после тренировочного полета. Пилот успел катапультироваться и был госпитализирован. Его жизнь находится вне опасности.

Отмечается, что угрозы безопасности местных жителей нет, передает РИА «Новости»