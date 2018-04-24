Истребитель ВВС США разбился в Аризоне 

В городе Лейк-Хавасу-Сити в Аризоне разбился истребитель ВВС США F-16C, сообщает авиабаза Люк.
Самолет потерпел крушение, когда пилот пытался совершить посадку после тренировочного полета. Пилот успел катапультироваться и был госпитализирован. Его жизнь находится вне опасности.
Отмечается, что угрозы безопасности местных жителей нет, передает РИА «Новости».
Напомним, Пентагон ищет причину резкого роста числа катастроф в ВВС США — за последнее время в американских ВВС произошел целый ряд авиационных происшествий, четыре из них случились всего за 48 часов.