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Истребитель ВВС США разбился в Аризоне
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Истребитель ВВС США разбился в Аризоне 

Деловая газета «Взгляд» 10 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В городе Лейк-Хавасу-Сити в Аризоне разбился истребитель ВВС США F-16C, сообщает авиабаза Люк.
Самолет потерпел крушение, когда пилот пытался совершить посадку после тренировочного полета. Пилот успел катапультироваться и был госпитализирован. Его жизнь находится вне опасности.
Отмечается, что угрозы безопасности местных жителей нет, передает РИА «Новости».
Напомним, Пентагон ищет причину резкого роста числа катастроф в ВВС США — за последнее время в американских ВВС произошел целый ряд авиационных происшествий, четыре из них случились всего за 48 часов.
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