Рубль пытается расти при поддержке Brent по $75 и новой позиции США по «РусАлу»

Investing.com − Рубль торгуется в умеренном плюсе после вчерашнего снижения. Реакцию российской валюты на нефть, достигшую уровня $75 за баррель Brent и на смягчение позиции США по санкциям против «РусАла» можно назвать сдержанной.

Напомним, что Минфин США заявил о продлении срока торговых операций с «РусАлом» до 23 октября, а также указал на возможность дальнейших послаблений в случае снижения доли Олега Дерипаски в компании ниже контрольной. По словам Дмитрия Полевого из ING Bank, действия Минфина США могут указывать на снижение рисков расширения SDN санкций на другие крупные частные компании РФ , хотя общая неопределенность и сохраняется.

«Все занимают выжидательную позицию. Глобальных факторов для спада нет, но опасения не дают расти», — говорит казначей банка «Эксперт» Андрей Пашков

По состоянию на 11:00 МСК курс доллара к рублю составлял 61,61 (-0,3%), а курс евро к рублю был на отметке 75,12 (-0,4%). По итогам сессии понедельника российская валюта ослабла на 0,6% по отношению к доллару. «Однако внутри дня динамика серьезно различалась: если первую половину дня рубль уверенно снижался под воздействием покупок валюты Минфина и нерезидентов (правда, без агрессии), а также снижающейся нефти, то ближе к вечеру ему удалось показать некоторый отскок на фоне повышательной коррекции нефти и новостей из США», — отметил Дмитрий Полевой , аналитик ING Bank.

Индекс МосБиржи на момент публикации вырос на 0,6% до отметки 2265, а индекс РТС повысился на 1% до уровня 1156. «Рынок переваривает то, что происходит, новостной поток скорее обнадеживающий, и плацдарм для роста готов», — комментирует главный инвестиционный стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов

Акции «РусАла», взлетевшие по итогам вчерашней сессии на 17,6% на торгах Московской биржи , сегодня на момент написания новости набрали еще 9,8%.

Нефть Brent, тем временем, достигла уровня $75 за баррель — максимума с ноября 2014 года. Важнейший фактор, поспособствовавший ралли нефтяных котировок — вероятность возобновления санкций США против Ирана , способное существенно сократить объемы предложения из этой страны. США должны до 12 мая принять решение относительно дальнейшей заморозки режима санкций в отношении Тегерана , если же этого не произойдет, санкции разблокируются автоматически.

Локальным фактором поддержки рубля выступает пик налоговых платежей, который наступит уже завтра. По данным Банка России, всего в апреле российским экспортерам предстоит выплатить $6,3 млрд, что более чем в полтора раза больше, чем в марте, и в пять раз больше, чем в январе.

В то же время, ЦБ ежедневно направляет на закупки валюты рекордные 17 млрд рублей, что может оказывать некоторое давление на российскую валюту.

Отметим, что глобально сдерживающим фактором для рубля и прочих валют развивающихся стран выступает подорожание доллара США на фоне скачка доходности госбумаг США.