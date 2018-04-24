Совет Безопасности ООН осудил теракт в Кабуле

ООН , 24 апреля / Синьхуа / — Совет Безопасности /СБ/ ООН в понедельник в самых решительных выражениях осудил «гнусное и трусливое террористическое нападение», произошедшее в воскресенье в Кабуле , в результате которого погибло более 60 человек.

"Члены Совета Безопасности выразили свое глубочайшее сочувствие и соболезнования семьям погибших и правительству Афганистана и пожелали пострадавшим скорейшего и полного выздоровления", — говорится в заявлении.

Члены СБ ООН вновь заявили, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз для международного мира и безопасности.

"Члены Совета Безопасности в очередной раз подчеркнули, что любые акты терроризма являются преступными и не имеющими оправдания, независимо от их мотивов, где бы, когда бы и кем бы они ни совершались", — говорится в заявлении.

В воскресенье террорист-смертник подорвал себя в центре регистрации избирателей в школе на западе Кабула, убив более 60 человек, в том числе 27 женщин и 8 детей, и ранив свыше 120. —0—