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Совет Безопасности ООН осудил теракт в Кабуле
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Совет Безопасности ООН осудил теракт в Кабуле 

ИА Синьхуа 46 минут назад
ООН, 24 апреля /Синьхуа/ — Совет Безопасности /СБ/ ООН в понедельник в самых решительных выражениях осудил «гнусное и трусливое террористическое нападение», произошедшее в воскресенье в Кабуле, в результате которого погибло более 60 человек.
"Члены Совета Безопасности выразили свое глубочайшее сочувствие и соболезнования семьям погибших и правительству Афганистана и пожелали пострадавшим скорейшего и полного выздоровления", — говорится в заявлении.
Члены СБ ООН вновь заявили, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз для международного мира и безопасности.
"Члены Совета Безопасности в очередной раз подчеркнули, что любые акты терроризма являются преступными и не имеющими оправдания, независимо от их мотивов, где бы, когда бы и кем бы они ни совершались", — говорится в заявлении.
В воскресенье террорист-смертник подорвал себя в центре регистрации избирателей в школе на западе Кабула, убив более 60 человек, в том числе 27 женщин и 8 детей, и ранив свыше 120. —0—
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