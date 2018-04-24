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Из-за паводка на полуострове Копылово подтоплено 94 дачных участка
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Из-за паводка на полуострове Копылово подтоплено 94 дачных участка 

Волга Ньюс 47 минут назад
За прошедшие выходные уровень нижнего бьефа находился на отметках от 34 до 34,4. При этом наблюдалось незначительное подтопление дорог, ведущих на рыбозавод, СНТ «Вишенка».
Для предотвращения проезда в зону подтопления были выставлены упреждающие знаки, посты с экипажами полиции и спасателей с 8.00 до 20.00.
"Информацию о ситуации донесли до директоров турбаз и председателей СНТ, расположенных на полуострове Копылово. Сейчас на полуострове частично подтоплено 94 дачных участка. В микрорайоне возможно подтопление на территории 19 СНТ. Жителям города рекомендуется отложить выезд на дачные массивы, попадающие в зону сезонного подтопления", — предупреждает горадминистрация Тольятти.
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