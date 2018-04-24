Из-за паводка на полуострове Копылово подтоплено 94 дачных участка

За прошедшие выходные уровень нижнего бьефа находился на отметках от 34 до 34,4. При этом наблюдалось незначительное подтопление дорог, ведущих на рыбозавод, СНТ «Вишенка».

Для предотвращения проезда в зону подтопления были выставлены упреждающие знаки, посты с экипажами полиции и спасателей с 8.00 до 20.00.