ЦБ: норму дивидендов госкомпаний нужно определять индивидуально

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Норму дивидендов для госкомпаний необходимо определять исходя из стратегии, это не может быть формальная планка в 50% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), обязательная для всех и навсегда. Такое позицию высказал председатель Банка России Эльвира Набиуллина , выступая на конференции НАУФОР.

"Наша позиция несколько отличается от позиции Минфина . Принимая решения по дивидендной политике, мы должны обеспечить инвесторам ее предсказуемость, долгосрочность, ее увязанность со стратегией развития обществ. Это не может быть формальная планка в 50% для всех и навсегда", — сказала глава регулятора.

Набиуллина отметила, что «государство, как собственник, должно понимать, и принимать решение, исходя из стратегии развития обществ, какая дивидендная политика последует».

"В этом контексте мы не считаем, что это правильно, делать 50% «механической цифрой», — добавила она.