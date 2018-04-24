ЦБ: норму дивидендов госкомпаний нужно определять индивидуально 

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Норму дивидендов для госкомпаний необходимо определять исходя из стратегии, это не может быть формальная планка в 50% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), обязательная для всех и навсегда. Такое позицию высказал председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на конференции НАУФОР.
"Наша позиция несколько отличается от позиции Минфина. Принимая решения по дивидендной политике, мы должны обеспечить инвесторам ее предсказуемость, долгосрочность, ее увязанность со стратегией развития обществ. Это не может быть формальная планка в 50% для всех и навсегда", — сказала глава регулятора.
Набиуллина отметила, что «государство, как собственник, должно понимать, и принимать решение, исходя из стратегии развития обществ, какая дивидендная политика последует».
"В этом контексте мы не считаем, что это правильно, делать 50% «механической цифрой», — добавила она.