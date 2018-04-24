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Исследователям удалось похитить биткойны с физически изолированной системы
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Исследователям удалось похитить биткойны с физически изолированной системы 

SecurityLab.ru 48 минут назад
Команда специалистов из Университета имени Бен-Гуриона (Израиль) опубликовала новое исследование под названием «BeatCoin», посвященное похищению криптовалюты с физически изолированных компьютеров.
«BeatCoin» — это не новый вид атаки на «холодные» (без доступа к интернету) криптовалютные кошельки, а, скорее, эксперимент, в ходе которого исследователи на практике использовали обнаруженные ими ранее способы атак на физически изолированные системы.
Для похищения закрытых ключей с физически изолированных компьютеров исследователи использовали тепло (техника BitWhisper), электрическое и магнитное поля (атаки AirHopper, PowerHammer, MAGNETO и ODINI), звуковые сигналы (техника MOSQUITO), индикаторы загрузки жесткого диска, акустические колебания привода головок жесткого диска (атака DiskFiltration), кулер компьютера (техника Fansmitter) и сотовый телефон (атака GSMem).
В ходе эксперимента исследователи инфицировали вредоносным ПО физически изолированный компьютер с установленным криптовалютным кошельком, а затем по очереди тестировали каждую технику для похищения ключей и передачи их на находящееся поблизости устройство. По словам специалистов, вредоносное ПО может попасть на отключенную от интернета систему во время установки криптовалютного кошелька или через съемный USB-накопитель.
Как выяснилось в ходе эксперимента, техники AirHopper (предполагает использование FM-приемника мобильного телефона для анализа электромагнитного излучения от видеокарты компьютера), MOSQUITO и Ultrasonic являются самым быстрым способом передачи 256-битного ключа с атакуемого компьютера на удаленное устройство. Передача ключей с помощью техник DiskFiltration и Fansmitter заняла несколько минут.
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