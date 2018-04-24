Канделаки рассказала о судьбоносной встрече с Брюсом Уиллисом

В рамках бизнес-форума Synergy Insight Forum телеведущая и генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась историями, которые стали ее личными озарениями.

«Говорила о медных трубах в самом начале своей карьеры. О поражении, которое заставило меня сделать настоящий рывок и так много изменить в своей жизни. Рассказывала о знакомстве с Брюсом Уиллисом и интервью у Владимира Познера , научившим меня не изменять себе в любых обстоятельствах. Я говорила о том, что реакция на неудачу, отношение к ней является определяющим для любого человека. Любое поражение можно обратить в победу. Очень важно держаться себя, быть искренним и получать удовольствие от новых вызовов!», — написала она на своей странице в Instagram.

Изначально Канделаки предложили сделать интервью с Уиллисом для ее авторской программы «История в деталях», сообщает подробности встречи с голливудским актером « Комсомольская правда ».

По словам телеведущей, ей звонили ежедневно, и Канделаки с коллегами решила, что это розыгрыш.

«А потом нам внезапно назначили встречу с Брюсом Уиллисом в ГЦКЗ «Россия», что окончательно убедило нас в нереальности происходящего. И в том, что скорее всего, вместо Уиллиса мы увидим Нагиева, но на встречу мы приехали. Приезжает машина. Из нее выходит человек. Вижу, что это не Нагиев. Человек подходит ко мне и говорит: «Hi, Tina. How are you?» И я понимаю, что это действительно живой Уиллис! И он знает, как меня зовут! Я была в шоке».

Канделаки рассказала ему, что была уверена в том, что все происходящее — розыгрыш.

«Брюс нас потом троллил, говорил: «Ну сколько раз я спасал мир в вашем воображении?» А через несколько дней мне снова позвонили и сказали, что Уиллис хочет со мной попрощаться. Я вновь приехала на встречу. Он вышел ко мне. И сказал: «Поехали со мной!» Разумеется, я никуда не поехала. У меня здесь своя жизнь», — призналась гостям форума Канделаки.