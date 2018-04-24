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Ростовская студентка разрабатывает новую технологию синтеза материалов
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Ростовская студентка разрабатывает новую технологию синтеза материалов 

Деловое сообщество 53 минуты назад
Студентка третьего курса Донского государственного технического университета кафедры «Химия» Татьяна Стаценко разрабатывает новый способ синтеза гибридных материалов на основе производных графена. Инновация позволит уменьшить размеры и увеличить мобильность аналитических приборов, сообщает пресс-служба опорного вуза. В частности, технология в случае успешной разработки позволит синтезировать гибридные материалы на основе производных графена безопасным способом. Новые приборы можно будет применять для определения концентрации веществ в промышленных и сельскохозяйственных отходах.
«По причине высокой чувствительности электрических свойств графена к молекулам, адсорбированным на его поверхности, графен перспективен в создании био— и хемосенсоров. За счет механохимического воздействия мы получаем различные консистенции растворов, которые обладают новыми физико-химическими свойствами», — говорит Татьяна Стаценко. На проведение научно-исследовательских работ ей выдан грант в размере 500 тыс. руб.
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