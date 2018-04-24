Урожай пшеницы в РФ по итогам сезона 2018 г. может составить до 78 млн т

«Прогнозная оценка по пшенице по России — 72-78 млн т, это очень большой урожай, но это пониже, конечно, чем рекордный урожай прошлого года — 85 млн т. Но это с учетом предположения о том, что восточная часть Сибири, Алтайский край соберет свои урожаи», — сказал Рылько.

Такие оценки, полагает эксперт, можно делать в связи с нынешним состоянием озимых на полях. Так, по его словам, в европейской территории России пока достаточно благоприятный прогноз — озимые перезимовали достаточно неплохо. Он пояснил, что средний уровень зимне-весеннего «ухода» растений, то есть погибших, поврежденных — чуть более 7%.

"Это неплохой показатель по всей России. Экспортно— ориентированный юг России находится в неплохом состоянии, даже пока в лучшем состоянии пшеница озимая, чем это было год назад, когда был собран рекордный урожай", — добавил Рылько.

Как сообщалось ранее, в 2017 г. в РФ был собран рекордный урожай зерновых — 134,1 млн т.