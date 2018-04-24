Кандидатура Антипова на должность прокурора Нижегородской области согласована Заксобранием 

Решение было принято на заседании парламента 24 апреля.
Справка
Вадим Антипов родился в 1970 году в Республике Татарстан.
Работал в органах прокуратуры Российской Федерации с должности старшего следователя Лениногорской городской прокуратуры Республики Татарстан, в различных должностях прокуратуры Республики Татарстан и прокуратуры Чувашской Республики. 14 июня 2002 года был назначен на должность заместителя прокурора Чувашской Республики. С 28 ноября 2003 года занимал должность начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. С 11 июня 2015 года занимал должность прокурора Пермского края.
Напомним, что ранее обязанности прокурора области исполнял Андрей Юшманов.