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Кандидатура Антипова на должность прокурора Нижегородской области согласована Заксобранием
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Кандидатура Антипова на должность прокурора Нижегородской области согласована Заксобранием 

Newsroom24 51 минуту назад
Фото: Newsroom24
Решение было принято на заседании парламента 24 апреля.
Справка
Вадим Антипов родился в 1970 году в Республике Татарстан.
Работал в органах прокуратуры Российской Федерации с должности старшего следователя Лениногорской городской прокуратуры Республики Татарстан, в различных должностях прокуратуры Республики Татарстан и прокуратуры Чувашской Республики. 14 июня 2002 года был назначен на должность заместителя прокурора Чувашской Республики. С 28 ноября 2003 года занимал должность начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. С 11 июня 2015 года занимал должность прокурора Пермского края.
Напомним, что ранее обязанности прокурора области исполнял Андрей Юшманов.
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