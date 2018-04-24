Костромские заправки стали фигурантами уголовных дел, узнал KOSTROMA.TODAY.

Костромские заправки стали фигурантами уголовных дел, узнал KOSTROMA.TODAY. По версии следствия, они оказывали услуги, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В частности, 27 марта оператор автогазозаправочной станции на улице Московской заправил сжиженным газом бытовой баллон для одного из костромичей. Тот собирался использовать баллон у себя дома.

В этот же день такая же услуга была оказана на газовой заправке на улице Запрудня

Напомним, на автомобильных заправках не имеют права заполнять бытовые баллоны, потому что их использование может быть опасно для жизни и здоровья.

Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе регионального СУ СКР , по фактам возбуждены уголовные дела. Следователи собирают доказательства.