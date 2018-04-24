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В Комсомольском районе Тольятти началось строительство сквера «Маяк»
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В Комсомольском районе Тольятти началось строительство сквера «Маяк» 

Волга Ньюс 52 минуты назад
Сквер «Маяк» — первый объект среди отобранных тольяттинцами на общегородском опросе «Горожане решают», к строительству которого уже приступили. Напомним, за благоустройство этого пространства проголосовало более 20 тысяч тольяттинцев.
"Договор с подрядчиком, тольяттинской компанией «Титан плюс», уже заключен, 21 апреля рабочие приступили к первому этапу строительства, — пояснил глава Комсомольского района Артем Анисимов. Сейчас бригада ведет частичный разбор плит старого фундамента кинотеатра, занимается засыпкой и утрамбовкой котлована. Подготовительные работы планируется завершить до середины июня. После этого начнется процесс установки конструкций, указанных в утвержденной документации. Немалую роль в подготовке территории сыграли сами жители, когда прошлой осенью во время субботника вывезли оттуда более сорока кубометров мусора".
Согласно проекту сквер «Маяк» будет радовать горожан уютными семейными лавочками, фонтаном, амфитеатром и цветочными композициями по периметру. Также на 4 тыс. кв. м будут размещены зона проведения мероприятий и стенды с архивными фотографиями и интересными фактами из истории города и Комсомольского района.
Место для нового сквера было выбрано не случайно: оно является историческим центром Комсомольска и выходит на Речной вокзал.
Наряду с «Маяком» в 2018 г. ожидается благоустройство еще четырех объектов: Аллеи Славы, улицы Крылова, велопешеходной дорожки по улице Патрульной и бульвара Гая.
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