В Комсомольском районе Тольятти началось строительство сквера «Маяк»

Сквер «Маяк» — первый объект среди отобранных тольяттинцами на общегородском опросе «Горожане решают», к строительству которого уже приступили. Напомним, за благоустройство этого пространства проголосовало более 20 тысяч тольяттинцев.

"Договор с подрядчиком, тольяттинской компанией «Титан плюс», уже заключен, 21 апреля рабочие приступили к первому этапу строительства, — пояснил глава Комсомольского района Артем Анисимов . Сейчас бригада ведет частичный разбор плит старого фундамента кинотеатра, занимается засыпкой и утрамбовкой котлована. Подготовительные работы планируется завершить до середины июня. После этого начнется процесс установки конструкций, указанных в утвержденной документации. Немалую роль в подготовке территории сыграли сами жители, когда прошлой осенью во время субботника вывезли оттуда более сорока кубометров мусора".

Согласно проекту сквер «Маяк» будет радовать горожан уютными семейными лавочками, фонтаном, амфитеатром и цветочными композициями по периметру. Также на 4 тыс. кв. м будут размещены зона проведения мероприятий и стенды с архивными фотографиями и интересными фактами из истории города и Комсомольского района.

Место для нового сквера было выбрано не случайно: оно является историческим центром Комсомольска и выходит на Речной вокзал.