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ДОСААФ предлагает принимать в свои ряды с 14 лет
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ДОСААФ предлагает принимать в свои ряды с 14 лет 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России намерено получить статус молодежной социально-ориентированной организации, чтобы иметь возможность принимать в ряды общества молодежь с 14 лет, сообщил во вторник зампред ДОСААФ России Николай Стаськов.
"ДОСААФ должно в срок до 15 мая подготовить и представить в Минобороны предложения о внесении изменений в постановление правительства РФ от 28 ноября 2009 года «О ДОСААФ России», предусматривающие предоставление оборонному обществу статуса молодежной социально-ориентированной организации", — заявил Стаськов.
По словам заместителя председателя ДОСААФ РФ, такой статус даст возможность принимать в ряды оборонного общества несовершеннолетних и предоставит организации ряд льгот.
Кроме того, ДОСААФ должно подготовить для Минобороны предложения по расширению использования материально-технических и профессиональных ресурсов оборонного общества в целях масштабного увеличения количества патриотически настроенных граждан, уточнил Стаськов.
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