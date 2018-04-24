В Совфеде посчитали реальным выделение 10 трлн рублей на социальную сферу

СМИ рассказали о плане президента России Владимира Путина по «решительному прорыву» в уровне жизни россиян. Он подразумевает выделение 10 триллионов рублей на развитие здравоохранения, инфраструктуры, образования. Соответствующий указ может быть подписан после инаугурации президента, которая должна пройти 7 мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Деньги на самые масштабные с 2012 года бюджетные траты в социальной сфере планируется получить в результате сокращения расходов на оборону и возможного введения 4%-ного налога с продаж.

На Путина давят триллионами Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН назвал такие цифры вполне реальными.

«Речь идёт о концептуальном решении вопроса, связанным с выполнением послания [президента Федеральному Собранию]. Оно базируется на трёх больших платформах: сбережении народа, экономическом режиме, который позволит выполнить прорывные вещи, и надёжной защите того, что создано. Когда мы говорим о сбережении народа, работают эти компоненты: здравоохранение, образование, развитие материнского капитала. Если бюджет у нас в 16-17 триллионов рублей, почти 40% — социальная составляющая, понятно, что в инвестиционную программу входят порядка 2-3 триллионов в год. Вот президент и обозначил приблизительные цифры на ближайшие шесть лет. Эта цифра реальная, вполне относительная. Конкретные цифры будут только в конкретных программах», — пояснил НСН сенатор.

По словам Валерия Рязанского, социальная поддержка не будет содержать рывкообразных движений.

«Президент задал режим не ждать шесть лет, а вкладывать [деньги] ежегодно, чтобы люди это чувствовали постоянно. В этом году мы видим, что доходы населения начали расти, средний объём покупок тоже растёт, происходит сдерживание роста цен на коммунальные платежи, сохранение материнского капитала и т.д. Не ставится задача каких-то рывкообразных движений. Это должна быть постоянная система поддержки», — заключил в эфире НСН Рязанский.

Ранее глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН посчитал провокацией информацию о подготовленной Владимиром Путиным программе. Как подчеркнул экономист, подобная утечка похожа на желание надавить на российского лидера.