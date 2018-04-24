Незаменимых у нас нет: двойники цветочных однолетников

Мы продолжаем изучать одну из интереснейших тем на сайте — растения-двойники на все случаи дачной жизни. И сегодня пришел черед подобрать пары однолетников.

Растения-двойники цветочных однолетников

Подбор двойников даст вам возможность замены растений сходного габитуса (внешнего вида) при необходимости. Да простят мне коллеги-ботаники небольшую вольность — в некоторых парах я поставила к однолетнику многолетнюю, двулетнюю цветочные культуры, которые выращивают как однолетние. Особенно интересными в этом плане оказались разноликие сорта хризантемы садовой, которые стали партнерами астр, цинний, бархатцев и так далее.

Астра или каллистефус китайский, фото автора. Хризантема садовая сорт Эмили, фото автора

Но не буду дольше томить вас ожиданием и, если вы готовы складывать растительные пазлы, давайте начнем.

Аргирантемум кустарниковый (Argyranthemum frutescens) — хризантема увенчанная (Chrysanthemum coronarium)

Прекрасная пара любимых всеми «ромашек». И она далеко не единственная: растения сходного габитуса несложно найти среди популярных цветочных культур из семейства Астровые.

Аргирантемум кустарниковый, фото автора. Хризантема увенчанная, фото автора

фото автора. Хризантема увенчанная, фото автора На Южном берегу Крыма (ЮБК) аргирантемум кустарниковый зимует в открытом грунте. О том, как его вырастить, смотрите на сайте статью Аргирантемум: цветение длиною в целое лето. Познакомиться ближе со съедобными хризантемы и особенностями их выращивания вы можете в посте Съедобные хризантемы.

Астра, или каллистефус китайский (Callistephus chinensis) 'Дракон селект палевый' — хризантема садовая Chrysanthemum) 'Queen Mary'

Разнообразие сортов как однолетних астр, так и хризантемы садовой позволит подобрать бесконечное множество пар.

Астра Дракон селект палевый. Фото с сайта с сайта biotechnica.ru. Хризантема садовая Queen Mary, фото автора

фото автора Эти пары помогут вам продлить цветение в миксбордере в конце лета –начале осени. Причем никто и не заметит подмены. Разве что только предательский терпкий аромат нечаянно тронутой вами хризантемы выдаст замену «игрока».

Астра, или каллистефус китайский (Callistephus chinensis) 'Зимняя вишня' — маргаритка многолетняя (Bellis perennis)

Если в пару к однолетним астрам поставить похожие на них маргаритки, то период декоративности цветника можно сместить в другую сторону — ко времени ранней весны. И тогда с наступлением жары, когда маргаритки отцветут, на освободившиеся места высаживают рассаду астр.

Астра Зимняя вишня. Фото с сайта cemkin.ru. Маргаритка многолетняя, фото автора

фото автора У рассады астр корни хорошо разветвленные, поэтому легко восстанавливаются при пересадке даже почти цветущих экземпляров (естественно, все равно действовать нужно как можно аккуратнее!). Для обеих культур хороши открытые солнечные места с плодородными, хорошо дренированными почвами; они отзывчивы на подкормки.

Базилик обыкновенный (Ocimum basilicum) — перилла кустарниковая нанкинская (Perilla frutescens var. crispa, syn. var. nankinensis)

Два очень похожих друг на друга пряных растения. Если вы сомневаетесь, которое из них перед вами, просто потрите листик. В аромате базилика вы почувствуете сочетание корицы, аниса, цитруса, гвоздики и мяты, которые в целом создают его неповторимый запах. Листья периллы гораздо скромнее в отношении аромата: в нем слышны лишь нотки корицы.

Базилик обыкновенный. Фото с сайта sortseeds.ru. Перилла кустарниковая нанкинская, фото автора

фото автора О том, как выращивать партнеров этой пары, смотрите на сайте материалы:

Базилик в подарок от подруги

Перилла кустарниковая — темнолистная красавица для дачи

Бархатцы (Tagetes) 'Фантастик оранж' — хризантема садовая (Chrysanthemum) 'Astro Bronzе'

С бархатцами и хризантемами можно создать не одну пару двойников. Благодаря их взаимозаменяемости лето в вашем солнечном миксбордере задержится до начала теплой осени.

Бархатцы Фантастик оранж. Фото с сайта seedspost.ru. Хризантема садовая Astro Bronzе, фото автора

фото автора Качественная рассада, здоровые укорененные черенки, плодородная, хорошо окультуренная почва, полив, прополки, подкормки — вот составляющие успеха красивых цветов.

Бархатцы (Tagetes) 'Ванилла' — цинния (Zinnia)

Эта пара — взаимозаменяемые культуры, цветущие в один срок. Ваши сомнения (кто есть кто) вновь развеет специфический аромат тагетесов.

Бархатцы Ванилла. Фото с сайта 1semena.ru. Цинния, фото автора

фото автора Этой паре, как и большинству однолетников, мы обязаны красотой наших летних цветников. Именно благодаря их эффектному обильному цветению наши дачи превращаются в оазисы радости и счастья.

Вербена гибридная (Verbena x hybrida) — флокс Друммонда (Phlox drummondii)

Очень удачная пара очаровательных однолетников.

Вербена гибридная. Фото автора. Флокс Друммонда. Фото автора

автора. Флокс Друммонда. Фото автора Великолепно растут и цветут на солнечных местах с хорошо дренированной почвой (например в рокариях), но плохо переносят перегрев корней. Размножают семенами через рассаду; посев в марте.

Гайлардия гибридная (Gaillardia x hybrida) — гелениум осенний (Helenium autumnale)

В пару к знойной однолетней красавице, зажигающей летом в цветниках, я поставила похожий не нее многолетник, который подхватит яркую эстафету ее цветения в начале осени.

Гайлардия гибридная, фото автора. Гелениум осенний. Фото с сайта villaved.ru фото автора. Гелениум осенний. Фото с сайта villaved.ru Для обильного цветения обоих нужен достаток света, питательных веществ в почве. Оба представителя этой яркой пары достаточно засухоустойчивы. На сайте о первой культуре смотрите материал Нарядные гайлардии.

Делосперма Купера (Delosperma cooperi) — мезембриантемум хрустальный (Mesembryanthemum crystallinum)

Эту пару родственников из семейства Аизовые (Aizoaceae) можно дополнить еще и доротеантусом (Dorotheanthus).

Делосперма Купера. Фото с сайта worldofsucculents.com. Мезембриантемум, фото автора

фото автора Это прекрасные экзотичные растения. Как однолетники хороши в солнечных рокариях. Они в меру статичны. Размножают семенами через рассаду в холодных теплицах. Их не любят голые слизни.

Диморфотека дождевая (Dimorphoteca pluvialis) — остеоспермум (Osteospermum)

Даже профессиональные цветоводы путают эти однолетники, что не удивительно, ведь они точь-в-точь похожи друг на друга.

Диморфотека дождевая. Фото с сайта exotic-plants.de. Остеоспермум, фото автора

фото автора О выращивании остеоспермума смотрите на сайте статью Звездное лето капской ромашки или остеоспермума, а сведения о диморфотеке дождевой найдете в посте Однолетники — простой способ украсить цветник.

Космея, или космос дваждыперистый (Cosmos bipinnatus) 'Снежный клик' — хризантема садовая (Chrysanthemum) 'Zembla White'

Удивительно, потрясающе похожие друг на друга во время цветения! Дачникам, которые собираются создать белый сад, однозначно стоит обратить на них внимание.

Космея Снежный клик. Фото с сайта seedspost.ru. Хризантема садовая Zembla White, фото автора

Обе культуры подкармливать необходимо аккуратно, в меру. При избытке органических удобрений растения активно наращивают пышную массу зелени, а цветение страдает.

Скабиоза темно-пурпурная (Scabiosa atropurpurea) — армерия приморская (Armeria maritima)

Раньше я всегда издалека путала этих двух красавиц, но теперь знаю, как легко различить их: я четко ориентируюсь на время года. Первой (в мае) цветет многолетняя армерия, а потом (с июля до сентября) однолетняя скабиоза.

Скабиоза темно-пурпурная, фото автора. Армерия приморская, фото автора

фото автора. Армерия приморская, фото автора Обе сейчас необычайно популярны, каждая может похвастать множеством сортов с цветками самых разнообразных окрасок, которые роскошно цветут на легких плодородных некислых почвах. Хороши в рокариях.

Календула лекарственная (Calendula officinalis) 'Каблуна эприкот' — хризантема садовая (Chrysanthemum) 'Puma Cream'

В последнее время махровые календулы просто поражают наше воображение. Вот и очередное восхитительное направление в их селекции — анемоновидные соцветия.

Календула Каблуна эприкот. Фото с сайта 1semena.ru. Хризантема садовая сорт Puma Сream, фото автора

Календулу лучше выращивать через рассаду, посев семян в апреле. Еще смотрите на сайте статью Календула и календарь. О размножении хризантем читайте пост Черенкование хризантем.

Лакфиоль садовая (Cheiranthus cheiri) — маттиола седая, или левкой (Matthiola incana)

Только создав коллаж, увидела разницу между этими двумя растениями.

Лакфиоль садовая, фото автора. Маттиола седая, смесь окрасок. Фото с сайта etsy.com.

фото автора. Маттиола седая, смесь окрасок. Фото с сайта etsy.com. О том, как выращивать первую культуру из этой пары, подробно рассказано в статье Нежный аромат лакфиоли. Ее растят преимущественно как однолетник или двулетник. На Южном берегу Крыма лакфиоль зимует в открытом грунте как зимнезеленый многолетник.

Лейя изящная (Layia elegans) — толпис бородатый (Tolpis barbata)

Из аскетичной лейи и «сибарита»-толписа получилась прекрасная пара однолетников.

Лейя изящная. Фото с сайта landbuilding.ru. Толпис бородатый. Фото с сайта outsidepride.com О лейе мы говорили вот в этой статье: 10 растений для бедных почв. А вот светолюбивый холодостойкий засухоустойчивый толпис любит плодородные почвы; не терпит переувлажнения. Кроме того, похожи друг на друга такие растения, как:

арктотис стехасолистный — венидиум пышный;

брахикома иберисолистная — фелиция нежная;

василек — амбербоа мускусная;

гамолепис бархатцевый — бархатцы;

лаватера трехмесячная — шток-роза розовая;

тридакс трехлопастный — урсиния укропная и другие.

А какие пары однолетников получились у вас? Приходилось ли вам на даче срочно делать их замену?