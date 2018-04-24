Идет поиск волонтеров для акции «Народное такси» в Петрозаводске

Горожанам предлагают стать добровольными помощниками, чтобы развести ветеранов по домам после празднования 9 мая.

Организаторы акции «Народное такси» в Петрозаводске ищут волонтеров, которые помогут 9 мая ветеранам уехать домой с площади Кирова.

Общественный и личный транспорт в месте проведения праздника не ходит примерно до 15 часов, уехать невозможно, а идти пожилым людям пешком до дома или даже мест, где движение разрешено, тоже сил нет, ждать до момента открытия движения по площади долго и холодно,

— говорит одна из организаторов акции Юлия Свинцова.

1. Нужны волонтёры с машинами в период с 9.00 до 15.00-16.00, чтобы довезти бесплатно ветеранов с пл. Кирова и пл. Ленина до дома.

2. Нужны волонтёры, которые на площади (а она большая) предложат воспользоваться нашей помощью ветеранам. Необходимо в период с 9.00 до 15.00-16.00.

Есть опыт 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 года, и он успешный. Есть контакт с обществами ветеранов нашего города, есть опыт индивидуального сопровождения ветеранов от дома и до дома. Мы не спрашиваем удостоверений, мы помогаем и детям войны, и просто пожилым и немолодым людям побывать на празднике и благополучно вернуться домой. Может быть, это будут ветераны военных действий, инвалиды, люди с маленькими детьми. Мы помним, и потому мы хотим помочь,

— пишут организаторы.

если вы решили стать волонтером, то посылайте заявку в группу «Народное такси для ветеранов» во «Вконтакте»