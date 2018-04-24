Ещё
В аварийном доме на Кулибина отключат электричество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В аварийном доме на Кулибина отключат электричество 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В мэрии Пензы прошло совещание, посвященное вопросам дальнейшего размещения жильцов аварийного дома № 10 по улице Кулибина. Напомним, в начале апреля произошло обрушение кирпичной кладки жилого дома. К частью, в результате инцидента никто не пострадал. Жильцы дома были на время расселены в санаторий им. Володарского. По последним данным, из 72 человек, заехавших в санаторий, в настоящий момент остались только 63. По сведениям Управления по делам ГОЧС города, на данный момент основная масса собственников определилась с местом дальнейшего проживания, переехав в маневренный фонд либо в альтернативное жилье, и вывезла вещи из разрушающегося дома, передает пресс-служба горадминистрации.
Вопрос дальнейшего размещения людей, которые временно пребывают в санатории, должен быть разрешен до 31 мая текущего года, сообщил глава города Виктор Кувайцев. При этом градоначальник подчеркнул, что право на маневренный фонд имеют только собственники жилья, зарегистрированные по данному адресу и не имеющие иного жилого помещения.
«В критической ситуации мы помогли людям, которые снимали квартиры на Кулибина, 10 либо проживали там у родственников, эвакуировали из аварийного дома всех. Но сейчас нужно составить пофамильный список тех, кому по закону должен быть предоставлен маневренный фонд», — отметил Виктор Кувайцев.
Во время совещания было принято решение отключить электроснабжение от дома, которое до этого времени присутствовало по просьбам жителей для сохранности продуктов питания.
«Оповестите жильцов, в санатории Володарского разместите объявление о планируемом отключении электричества», — распорядился глава города.
В ходе совещания Виктор Кувайцев также указал на необходимость активизации работ по устройству ограждения по периметру здания для ограничения доступа посторонних лиц и обеспечения безопасности на объекте.
Напомним, ранее стало известно, что переселенцам аварийного дома № 10, расположенного улице Кулибина, отдадут здание общежития колледжа промышленных технологий. Три первых этажа общежития планируется отвести под маневренный фонд. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Фото: пресс-служба администрации Пензы
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Метшин встретился с противниками мусоросжигательного завода Тренинги для будущих губернаторов окончили 74 человека Два инвестпроекта одобрены на заседании Совета по инвестициям Новосибирской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу выдвинул обвинение США155
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины289
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы7
Что Россия проиграла в Армении145
Кремль готовит суперманевр523
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение