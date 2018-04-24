В аварийном доме на Кулибина отключат электричество

В мэрии Пензы прошло совещание, посвященное вопросам дальнейшего размещения жильцов аварийного дома № 10 по улице Кулибина. Напомним, в начале апреля произошло обрушение кирпичной кладки жилого дома. К частью, в результате инцидента никто не пострадал. Жильцы дома были на время расселены в санаторий им. Володарского. По последним данным, из 72 человек, заехавших в санаторий, в настоящий момент остались только 63. По сведениям Управления по делам ГОЧС города, на данный момент основная масса собственников определилась с местом дальнейшего проживания, переехав в маневренный фонд либо в альтернативное жилье, и вывезла вещи из разрушающегося дома, передает пресс-служба горадминистрации.

Вопрос дальнейшего размещения людей, которые временно пребывают в санатории, должен быть разрешен до 31 мая текущего года, сообщил глава города Виктор Кувайцев . При этом градоначальник подчеркнул, что право на маневренный фонд имеют только собственники жилья, зарегистрированные по данному адресу и не имеющие иного жилого помещения.

«В критической ситуации мы помогли людям, которые снимали квартиры на Кулибина, 10 либо проживали там у родственников, эвакуировали из аварийного дома всех. Но сейчас нужно составить пофамильный список тех, кому по закону должен быть предоставлен маневренный фонд», — отметил Виктор Кувайцев.

Во время совещания было принято решение отключить электроснабжение от дома, которое до этого времени присутствовало по просьбам жителей для сохранности продуктов питания.

«Оповестите жильцов, в санатории Володарского разместите объявление о планируемом отключении электричества», — распорядился глава города.

В ходе совещания Виктор Кувайцев также указал на необходимость активизации работ по устройству ограждения по периметру здания для ограничения доступа посторонних лиц и обеспечения безопасности на объекте.

Иван Белозерцев. Напомним, ранее стало известно, что переселенцам аварийного дома № 10, расположенного улице Кулибина, отдадут здание общежития колледжа промышленных технологий. Три первых этажа общежития планируется отвести под маневренный фонд. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Пензенской области

Фото: пресс-служба администрации Пензы