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Редкие кадры: в Костомукше удалось заснять, как белка спасает бельчат
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Редкие кадры: в Костомукше удалось заснять, как белка спасает бельчат 

Карельские вести 38 минут назад
Фото: Карельские вести
Юрий Красовский поймал момент, когда животное перетаскивает детей из соображений безопасности. Редкие кадры удалось заснять в костомукшском заповеднике фотографу Юрию Красовскому: белка переносит своих бельчат в безопасное место. Как пишет паблик заповедника, «белка поселилась в скворечнике возле офиса заповедника зимой. Сегодня удалось заснять её, когда она перетаскивала бельчат в другое место, подальше от людей. Из соображений безопасности, в период выкармливания потомства, белка меняет гнёзда 6-7 раз. Юрий Анатольевич едва успел вскинуть камеру. Всего было перенесено 5 малышей».
Больше фото в паблике.
По материалам: ptzgovorit.ru
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