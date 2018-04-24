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Более 20 медработников привлекут на работу в Балашиху в 2018 году
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Более 20 медработников привлекут на работу в Балашиху в 2018 году 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
23 медицинских работника планируют привлечь на работу в учреждения здравоохранения Балашихи в 2018 году, сообщил глава городского округа Сергей Юров.
Согласно утвержденной Министерством здравоохранения Московской области дорожной карте в медицинские учреждения городского округа Балашиха в 2018 году будет привлечено 23 участковых педиатра и терапевта
— Сергей Юров.
Он уточнил, что на работу будет привлечено 5 участковых педиатров и 18 участковых терапевтов. Сергей Юров рассказал, что в 2018 году на работу в Балашиху уже привлекли троих терапевтов.
С 1 апреля в Московской области для медицинских работников предусмотрена стимулирующая выплата — губернаторская доплата в 32 тысячи рублей. На нее могут рассчитывать медработники, которые работают на одном участке не более чем на 1,25 ставки. Они должны обслуживать 1700 взрослых или 800 детей. Также у врача должны быть исполнены показатели эффективности: низкая смертность на участке, стопроцентная диспансеризация, отсутствие обоснованных жалоб.
Сергей Юров рассказал, чтобы привлечь медработников в учреждения здравоохранения Балашихи для их детей предусмотрены места вне очереди в детские сады. Также медикам планируют выдавать служебное жилье.
В 2018 году мы планируем предоставить 20 квартир медицинским работникам в Балашихе. Каждый квартал мы будем распределять по пять квартир
— Сергей Юров.
По словам Сергея Юрова, в 2017 году в медицинские учреждения Балашихи было привлечено 38 узкопрофильных медицинских специалистов и 80 медсестер.
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