Ещё
Назначен новый и.о. замгубернатора по агропромышленному комплексу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назначен новый и.о. замгубернатора по агропромышленному комплексу 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Алексей Харитонов назначен новым исполняющим обязанности заместителя губернатора Кемеровской области по агропромышленному комплексу.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, основной задачей нового заместителя будет увеличение производства и развитие переработки сельскохозяйственной продукции. Также Алексей Харитонов займется поиском новых рынков сбыта, в том числе зарубежом. Кроме этого, Сергей Цивилев считает, что особое внимание необходимо уделить развитию животноводства Кузбасса.
Алексей Харитонов с 2010 года занимал должность главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Также 24 апреля на должность и.о. замгубернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления был назначен Алексей Синицын.
АиФ Кузбасс: последние новости
Аман Тулеев заявил о намерении уйти из политики Денис Штенгелов попал в топ-200 богатейших россиян В Новокузнецке пропала 16-летняя девочка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу выдвинул обвинение США146
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины288
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы7
Что Россия проиграла в Армении144
Кремль готовит суперманевр521
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение