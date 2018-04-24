Назначен новый и.о. замгубернатора по агропромышленному комплексу 

Алексей Харитонов назначен новым исполняющим обязанности заместителя губернатора Кемеровской области по агропромышленному комплексу.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, основной задачей нового заместителя будет увеличение производства и развитие переработки сельскохозяйственной продукции. Также Алексей Харитонов займется поиском новых рынков сбыта, в том числе зарубежом. Кроме этого, Сергей Цивилев считает, что особое внимание необходимо уделить развитию животноводства Кузбасса.
Алексей Харитонов с 2010 года занимал должность главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Также 24 апреля на должность и.о. замгубернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления был назначен Алексей Синицын.