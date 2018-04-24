Жилой дом с пентхаусом и учебно-спортивным центром построят в Малом Сухаревском пер.

В Малом Сухаревском пер. построят жилой дом с пентхаусом и учебно-спортивным центром, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства: «Комплекс зданий: жилой дом и учебно-спортивный центр» по адресу: Москва, ЦАО, Малый Сухаревский пер., вл. 4, стр. 2 и вл. 4, соответственно. В рамках проекта предусмотрено строительство комплекса зданий, состоящих из жилого дома и учебно-спортивного центра», — приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова

Уточняется, что на первом этаже шестиэтажного дома разместится вестибюльно-входная группа в жилую часть, а со второго по пятые этажи запроектировано восемь квартир, лифтовые холлы и помещения для размещения инженерного оборудования. Кроме того, на шестом этаже появится пентхаус с отдельным лифтом.

Трехэтажное здание учебно-спортивного центра с подземной автостоянкой и двумя одноэтажными холодными галереями, обрамляющими внутренний двор, включает в себя деловой клуб, расположенный на первом этаже. В его состав войдут лекционный зал, залы для кейтеринга и выступлений. Спортивно-оздоровительный клуб, размещенный на втором этаже, состоит из зала общей физической подготовки, тренажерных залов, массажного кабинета, сауны, раздевальных с санузлом и душевой, а также других вспомогательных помещений. В учебном центре на третьем этаже запроектированы два учебных кабинета, гардероб для посетителей и преподавателей, комната отдыха, санитарные узлы и помещение уборочного инвентаря. На подземном этаже разместится одноэтажная автостоянка, предназначенная для постоянного и временного хранения легковых автомобилей.

В рамках благоустройства прилегающей территории запланировано устройство тротуаров, пешеходных зон и площадок для отдыха. Кроме того, проектом предусмотрена установка малых архитектурных форм, в том числе с размещением зеленых насаждений в кашпо.