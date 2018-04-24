«Деньги арендаторов уходили аффилированным лицам». Как вывели 1,7 млрд из «КомсоМОЛЛа» 

Представители Альфа-банка, кредитовавшего бизнесмена Вячеслава Каминского, рассказали, как он выводил деньги из торговых центров холдинга DVI Group, в который входит екатеринбургский «КомсоМОЛЛ». По данным пресс-службы Альфа-банка, основатель холдинга DVI Вячеслав Каминский в 2012 г. взял в финструктуре валютный кредит на $325 млн, чтобы рефинансировать имеющуюся задолженность. Однако через два года бизнесмену стало сложно обслуживать заем, банк предлагал разные варианты, но г-н Каминский отказался. А перед подачей заявлений о банкротстве компаний группы, через суды общей юрисдикции в Иркутске и Краснодаре была фиктивно увеличена кредиторская задолженность DVI — до 30 млрд руб. (позднее эти сделки отменили). Помимо этого собственники холдинга получили контроль над процедурами банкротства и продолжали зарабатывать на деятельности торговых центров, не погашая долги, считают в Альфа-банке. Деньги арендаторов направлялись на счета аффилированных лиц, открытых в сторонних финструктурах. Предположительно таким образом за 2016–2017 гг. было выведено 1,7 млрд руб.
В банке добавляют: в собственности DVI Group ранее находились торговые центры «Столица» и «КомсоМОЛЛ», работавшие в Волгограде, Иркутске, Красноярске, Перми, Екатеринбурге и Ижевске. Все они, за исключением двух ТЦ, проданы, часть объектов выкупил сам банк и передал объекты в доверительное управление, чтобы повысить их инвестиционную привлекательность и потом реализовать по максимально возможной стоимости.
Как ранее писал DK.RU, в 2015 г. Альфа-банк направлял иск о взыскании просроченной задолженности по кредиту на сумму $22,6 млн в Мещанский районный суд Москвы. Вячеслав Каминский тогда утверждал, что вернуть долг банку мешает затянувшийся конфликт с ГИБДД, а также — обвал рубля.
Из-за роста курса доллара я оказался в сложной ситуации. Конкретно в Екатеринбурге возникли проблемы с ГИБДД. Вы же знаете, что нам перекрыли дорогу, осталось 4 арендатора из 200. Поэтому сейчас я прошу банк об отсрочке и о реструктуризации кредита, — рассказывал Вячеслав Каминский.
DK.RU подробно писал о «блокаде» торгового центра в уральском мегаполисе, которая продолжалась больше года. Недавно стало известно, что екатеринбургский «КомсоМОЛЛ» выставили на продажу. Аукцион должен пройти 5 мая, заявлено, что с молотка уйдет не весь «КомсоМОЛЛ», а только 60 тыс. кв. м из 90 тыс. — эти площади находятся в залоге у банка, остальные не продаются, так как принадлежат арендаторам (например, гипермаркет «Карусель»). Также новому собственнику предлагают парковку площадью 2,3 га и часть земли под ТРЦ. Вячеслав Каминский при этом заочно арестован и объявлен в международный розыск. Бизнесмен в настоящее время находится в одной из стран Евросоюза, сообщал DK.RU.