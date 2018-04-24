«Деньги арендаторов уходили аффилированным лицам». Как вывели 1,7 млрд из «КомсоМОЛЛа»

Представители Альфа-банка , кредитовавшего бизнесмена Вячеслава Каминского , рассказали, как он выводил деньги из торговых центров холдинга DVI Group, в который входит екатеринбургский «КомсоМОЛЛ». По данным пресс-службы Альфа-банка, основатель холдинга DVI Вячеслав Каминский в 2012 г. взял в финструктуре валютный кредит на $325 млн, чтобы рефинансировать имеющуюся задолженность. Однако через два года бизнесмену стало сложно обслуживать заем, банк предлагал разные варианты, но г-н Каминский отказался. А перед подачей заявлений о банкротстве компаний группы, через суды общей юрисдикции в Иркутске Краснодаре была фиктивно увеличена кредиторская задолженность DVI — до 30 млрд руб. (позднее эти сделки отменили). Помимо этого собственники холдинга получили контроль над процедурами банкротства и продолжали зарабатывать на деятельности торговых центров, не погашая долги, считают в Альфа-банке. Деньги арендаторов направлялись на счета аффилированных лиц, открытых в сторонних финструктурах. Предположительно таким образом за 2016–2017 гг. было выведено 1,7 млрд руб.

Перми, Екатеринбурге и В банке добавляют: в собственности DVI Group ранее находились торговые центры «Столица» и «КомсоМОЛЛ», работавшие в Волгограде , Иркутске, Красноярске Ижевске . Все они, за исключением двух ТЦ, проданы, часть объектов выкупил сам банк и передал объекты в доверительное управление, чтобы повысить их инвестиционную привлекательность и потом реализовать по максимально возможной стоимости.

Как ранее писал DK.RU, в 2015 г. Альфа-банк направлял иск о взыскании просроченной задолженности по кредиту на сумму $22,6 млн в Мещанский районный суд Москвы . Вячеслав Каминский тогда утверждал, что вернуть долг банку мешает затянувшийся конфликт с ГИБДД , а также — обвал рубля.

Из-за роста курса доллара я оказался в сложной ситуации. Конкретно в Екатеринбурге возникли проблемы с ГИБДД. Вы же знаете, что нам перекрыли дорогу, осталось 4 арендатора из 200. Поэтому сейчас я прошу банк об отсрочке и о реструктуризации кредита, — рассказывал Вячеслав Каминский.