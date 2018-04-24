Столичные власти назначили главу особой экономической зоны Москвы

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Власти Москвы назначили руководителя технополиса «Москва» Игоря Ищенко главой одноименной особой экономической зоны (ОЭЗ) столицы. Об этом сообщили во вторник в московском департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства.

"Руководитель технополиса «Москва» Игорь Ищенко назначен главой одноименной ОЭЗ. Он также сохранит пост гендиректора технополиса", — привели в департаменте слова вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной

По словам Игоря Ищенко, ключевой задачей на ближайший период будет привлечение в ОЭЗ промышленных инвесторов, готовых локализовать свое производство в столице. «Нашей команде предстоит большая и интересная работа, в том числе информационная. Важно рассказать инвесторам о преимуществах работы в ОЭЗ, о существующих мерах поддержки», — отметил Ищенко.

В конце лета 2016 года московские власти присвоили ОЭЗ «Зеленоград» название технополис «Москва», который в конце августа 2017 года перешел под управление города. ОЭЗ включает в себя пять площадок, куда входит и технополис «Москва» на Волгоградском проспекте. Технополис — подведомственная организация Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Департамент также курирует развитие ОЭЗ в столице.

Территория ОЭЗ предназначена для ведения технико— внедренческой деятельности: создания научно-технической продукции, доведения ее до промышленного применения, включая изготовление, испытание и реализацию опытных партий, а также разработки программных продуктов. Помимо непосредственно технополиса «Москва», расположенного в Текстильщиках, в нее входят площадки МИЭТ, «Алабушево», "Микрон" , «Ангстрем».

Ранее столичные власти сообщали, что ожидают притока инвестиций в ОЭЗ Москвы к 2025 году не менее чем на 23 млрд рублей. В июле 2017 года в правительстве Москвы заявили о масштабных налоговых льготах для резидентов ОЭЗ — обнуление на 10 лет налога на прибыль, транспортного налога, налога на имущество и земельного налога. Все это дает возможность бизнесу снизить региональную налоговую нагрузку на 47%. Резиденты ОЭЗ могут разместиться как на свободных земельных участках, так и взять в аренду необходимые производственные, лабораторные и офисные помещения.