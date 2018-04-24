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Белых жалуется на информационный голод в СИЗО
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Белых жалуется на информационный голод в СИЗО 

Газета.Ru 50 минут назад
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых испытывает дискомфорт в связи с информационным голодом в СИЗО «Лефортово», сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, передает РИА «Новости».
"Он жалуется на определенный информационный голод, связанный с отсутствием телевидения. Впрочем, читает много книг. Но мы считаем, а недавно нас поддержала и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, что пока человек окончательно не осужден, он все же должен иметь доступ к новостям об окружающем мире. Надеемся, что телевизор в его камере снова появится", — сказал Мельников.
Он также рассказал, что Белых испытывает проблемы с оформлением необходимых ему документов у нотариуса.
Ранее сообщалось, что суд оправдал Белых по одному эпизоду дела о взятках.
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