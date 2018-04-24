Белых жалуется на информационный голод в СИЗО

"Он жалуется на определенный информационный голод, связанный с отсутствием телевидения. Впрочем, читает много книг. Но мы считаем, а недавно нас поддержала и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова , что пока человек окончательно не осужден, он все же должен иметь доступ к новостям об окружающем мире. Надеемся, что телевизор в его камере снова появится", — сказал Мельников.

Он также рассказал, что Белых испытывает проблемы с оформлением необходимых ему документов у нотариуса.

Ранее сообщалось, что суд оправдал Белых по одному эпизоду дела о взятках.