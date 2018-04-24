«Бессмертный полк» пройдет по центральным улицам Балашихи 9 мая

В этом году 9 мая в Балашихе вновь пройдет шествие «Бессмертного полка» по центральным улицам города. Сбор участников начнется в 12:45 у школы № 1 в Балашихе, и завершится шествие на площади у Мемориала Славы

— Сергей Юров.

Он добавил, что колонна пройдет маршрутом: школа № 1 — проспект Ленина — улица Карла Маркса — проспект Ленина — улица Советская — проспект Ленина — площадь у Мемориала Славы. В завершение акции все желающие смогут возложить цветы ушедшим героям у Вечного огня.

Глава Балашихи отметил, что шествие «Бессмертного полка» также пройдет в микрорайоне Железнодорожный. Сбор участников акции начнется в 14:45 у Единого расчетного центра на улице Новая, 7. Полк пройдет по маршруту: ЕРЦ — улица Новая — улица Колхозная — улица Школьная — Комсомольский проезд — улица Новая — сквер Победы.

«Бессмертный полк» — международная общественная акция, участники которой каждый год 9 мая шествуют колонной с фотопортретами родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.