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«Бессмертный полк» пройдет по центральным улицам Балашихи 9 мая
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«Бессмертный полк» пройдет по центральным улицам Балашихи 9 мая 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
«Бессметный полк» пройдет по центральным улицам Балашихи 9 мая, сообщил глава городского округа Сергей Юров.
В этом году 9 мая в Балашихе вновь пройдет шествие «Бессмертного полка» по центральным улицам города. Сбор участников начнется в 12:45 у школы № 1 в Балашихе, и завершится шествие на площади у Мемориала Славы
— Сергей Юров.
Он добавил, что колонна пройдет маршрутом: школа № 1 — проспект Ленина — улица Карла Маркса — проспект Ленина — улица Советская — проспект Ленина — площадь у Мемориала Славы. В завершение акции все желающие смогут возложить цветы ушедшим героям у Вечного огня.
Глава Балашихи отметил, что шествие «Бессмертного полка» также пройдет в микрорайоне Железнодорожный. Сбор участников акции начнется в 14:45 у Единого расчетного центра на улице Новая, 7. Полк пройдет по маршруту: ЕРЦ — улица Новая — улица Колхозная — улица Школьная — Комсомольский проезд — улица Новая — сквер Победы.
«Бессмертный полк» — международная общественная акция, участники которой каждый год 9 мая шествуют колонной с фотопортретами родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
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