До конца года в Москве начнется реставрация 39 кинотеатров

Как сообщается в пресс-службе Москомархитектуры, до конца 2018 года будут согласованы проекты реставрации 39 столичных кинотеатров.

Кинотеатры постройки советских времён на сегодняшний день устарели, многие из них не используются по назначению или закрыты. Новая программа реконструкции позволит вдохнуть жизнь в 39 из них. Устаревшие постройки должны стать новыми районными центрами, которые будут отвечать самым современным требованиям. Москомархитектура уже согласовала архитектурно-градостроительные решения для 35 кинотеатров по программе, до конца года будут рассмотрены остальные объекты. Летом активные строительные работы начнутся еще на 20 площадках. Разрешительная документация получена практически для всей сети, реконструкция всех объектов будет запущена до конца 2018 года. На первых площадках уже начались работы. Реконструкция началась в кинотеатрах «Ангара» на Чонгарском бульваре, д. 7, «Будапешт» на ул. Лескова, д. 17, «София» на Сиреневом бульваре, д. 31, «Орбита» — проспекте Андропова, д. 27 и «Киргизия» на Зеленом проспекте, д. 81. Проекты реализуются собственником объектов на основе концепции, идея которой — предложить жителям спальных районов столицы все необходимое для комфортной и интересной жизни рядом с домом. Это широкие возможности для досуга, товары и услуги повседневного спроса, современные общественные пространства.

Фото взято: https://pbs.twimg.com/media/DY6Ue9eXkAAo3pZ.jpg