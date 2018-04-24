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Теперь в Екатеринбурге живет 1,5 миллиона человек
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Теперь в Екатеринбурге живет 1,5 миллиона человек 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На начало 2018 года в Екатеринбурге проживает 1,5 миллиона горожан. В 2018 году прирост оставил 13,3 человека, сообщил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. При этом рождаемость превышает смертность уже девятый год подряд, естественный прирост населения составил 4201 человек.
За пять лет численность население города увеличилась на 56 тысяч человек. За 2017 год только в семи российских городах с миллионным населением численность жителей увеличилась за счет естественного прироста (Казань, Екатеринбург, Красноярск, Уфа, Пермь, Новосибирск и Челябинск).
Ожидается, что продолжительность жизни в Екатеринбурге будет увеличиваться. В среднем екатеринбуржцы живут 73 года: 67 лет мужчины и 78 лет — женщины.
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