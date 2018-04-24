Теперь в Екатеринбурге живет 1,5 миллиона человек

На начало 2018 года в Екатеринбурге проживает 1,5 миллиона горожан. В 2018 году прирост оставил 13,3 человека, сообщил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб . При этом рождаемость превышает смертность уже девятый год подряд, естественный прирост населения составил 4201 человек.

Уфа, Пермь, Новосибирск и За пять лет численность население города увеличилась на 56 тысяч человек. За 2017 год только в семи российских городах с миллионным населением численность жителей увеличилась за счет естественного прироста ( Казань , Екатеринбург, Красноярск Челябинск ).

Ожидается, что продолжительность жизни в Екатеринбурге будет увеличиваться. В среднем екатеринбуржцы живут 73 года: 67 лет мужчины и 78 лет — женщины.