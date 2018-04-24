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В Кузбассе ищут женщину, оставившую четырехмесячного сына в подъезде дома
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В Кузбассе ищут женщину, оставившую четырехмесячного сына в подъезде дома 

РИА Новости 50 минут назад
КЕМЕРОВО, 24 апр — РИА Новости. Полицейские устанавливают местонахождение женщины, которая оставила четырехмесячного сына в подъезде многоэтажного дома в городе Междуреченске, сообщает во вторник главк МВД по Кемеровской области.
По данным ведомства, местный житель услышал из подъезда детский крик, а когда вышел из квартиры, обнаружил на лестничной площадке младенца, а рядом — сумку с детскими вещами, подгузниками и документами на ребенка. Мужчина занес малыша к себе домой и обратился в дежурную часть городского отдела МВД.
"Полицейские установили личность матери ребенка. Ею оказалась 21-летняя жительница Новокузнецка, с февраля проживавшая в Междуреченске у родителей бывшего сожителя. В настоящее время младенец помещен в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят работу по установлению местонахождения матери мальчика", — сообщает ГУМВД.
Как выяснили правоохранители, женщина уже лишена родительских прав в отношении старшего ребенка. Инспекторы по делам несовершеннолетних собрали материалы для привлечения ее к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних».
"Кроме того, полицейские подготовили в органы опеки и попечительства представление для решения вопроса о лишении данной гражданки родительских прав в отношении четырехмесячного сына", — добавили в ведомстве.
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