В Самарской области вновь заработал градостроительный совет 

По инициативе главы региона Дмитрия Азарова возобновлена работа градостроительного совета. Он создан при губернаторе Самарской области. Последний раз совет собирался в 2014 году. Состав полностью обновили. В него вошли 48 человек. Среди них известные и молодые архитекторы, учёные, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления. Основная задача: содействие в реализации единой градостроительной политики. Решения совета обязательны для проектов, которые реализуются с использованием бюджетных средств.