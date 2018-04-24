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В Самарской области вновь заработал градостроительный совет
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В Самарской области вновь заработал градостроительный совет 

ТРК Губерния 1 час назад
По инициативе главы региона Дмитрия Азарова возобновлена работа градостроительного совета. Он создан при губернаторе Самарской области. Последний раз совет собирался в 2014 году. Состав полностью обновили. В него вошли 48 человек. Среди них известные и молодые архитекторы, учёные, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления. Основная задача: содействие в реализации единой градостроительной политики. Решения совета обязательны для проектов, которые реализуются с использованием бюджетных средств.
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