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С. Собянин и президент РАН подписали соглашение о сотрудничестве
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С. Собянин и президент РАН подписали соглашение о сотрудничестве 

Агентство «Москва» 25 минут назад
Фото: ТВ Центр
Правительство Москвы и Российская академия наук (РАН) подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с заседания президиума РАН.
«Российская академия наук является славой и гордостью страны и Москвы, где находятся ее основные подразделения. Ее потенциал обеспечивает будущее нашей страны и ее безопасность, ее научный потенциал и конкурентность. Для Москвы развитие науки и инновации имеют громадное значение. Сегодняшнее соглашение, надеюсь позволит расширить сотрудничество», — сказал С. Собянин.
От имени правительства Москвы соглашение подписал мэр столицы Сергей Собянин, от имени РАН — ее президент, академик Российской академии наук Александр Сергеев. На заседании также присутствовали члены президиума РАН.
В ходе своего выступления мэр поблагодарил А. Сергеева и коллег, работавших над соглашением, за сотрудничество.
Он отметил, что в столице сосредоточена треть научного потенциала страны, в научно-исследовательских и высокотехнологических предприятиях трудится более 600 тыс. человек, а сама столица является крупнейшим потребителем инновационных продуктов.
Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства столицы, соглашение предусматривает развитие производственной и научно-технической кооперации между научными организациями и организациями, расположенными на территории Москвы и призвано обеспечить эффективное использование потенциала РАН в формировании и в развитии инновационной инфраструктуры столицы.
Отмечается, что соглашение направлено на разработку эффективных мер поддержки научных организаций Москвы и подготовку предложений по созданию специализированных программ, популяризацию и пропаганду науки для населения Москвы.
Также в материалах уточняется, что, в частности, приоритетными направлениями взаимодействия являются разработка предложений по формированию и реализации научно-технической политике, по развитию научной и инновационной инфраструктуры Москвы, экспертиза конкурсных проектов и результатов научных исследований, претендующих на получение поддержки столичного правительства.
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