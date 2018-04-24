С. Собянин и президент РАН подписали соглашение о сотрудничестве

«Российская академия наук является славой и гордостью страны и Москвы , где находятся ее основные подразделения. Ее потенциал обеспечивает будущее нашей страны и ее безопасность, ее научный потенциал и конкурентность. Для Москвы развитие науки и инновации имеют громадное значение. Сегодняшнее соглашение, надеюсь позволит расширить сотрудничество», — сказал С. Собянин

От имени правительства Москвы соглашение подписал мэр столицы Сергей Собянин, от имени РАН — ее президент, академик Российской академии наук Александр Сергеев . На заседании также присутствовали члены президиума РАН.

В ходе своего выступления мэр поблагодарил А. Сергеева и коллег, работавших над соглашением, за сотрудничество.

Он отметил, что в столице сосредоточена треть научного потенциала страны, в научно-исследовательских и высокотехнологических предприятиях трудится более 600 тыс. человек, а сама столица является крупнейшим потребителем инновационных продуктов.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства столицы, соглашение предусматривает развитие производственной и научно-технической кооперации между научными организациями и организациями, расположенными на территории Москвы и призвано обеспечить эффективное использование потенциала РАН в формировании и в развитии инновационной инфраструктуры столицы.

Отмечается, что соглашение направлено на разработку эффективных мер поддержки научных организаций Москвы и подготовку предложений по созданию специализированных программ, популяризацию и пропаганду науки для населения Москвы.

Также в материалах уточняется, что, в частности, приоритетными направлениями взаимодействия являются разработка предложений по формированию и реализации научно-технической политике, по развитию научной и инновационной инфраструктуры Москвы, экспертиза конкурсных проектов и результатов научных исследований, претендующих на получение поддержки столичного правительства.