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Сергей Левченко попал в «отличники» кремлёвского рейтинга губернаторов
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Сергей Левченко попал в «отличники» кремлёвского рейтинга губернаторов 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Губернатор Иркутской области попал в восьмёрку «твёрдых» отличников вместе со своими коллегами, которые возглавляют Ленинградскую и Тульскую области, Приморский и Камчатский края, Чеченскую республику, а также Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Первый в 2018 году рейтинг глав российских регионов презентовал на этой неделе Центр развития региональной политики (ЦРРП).
Как считает политолог, кандидат социологических наук, член Общественной наблюдательной комиссии Сергей Таланов, наш губернатор «активно реализует успешную модель управления регионом, в которой удаётся сочетать стратегическое планирование с частной инициативой. В результате наблюдается рост ВРП, промышленного производства и оборотов розничной торговли, увеличивается наполняемость бюджета». Кроме этого идёт строительство социально значимых объектов. К достоинствам Сергея Левченко эксперт отнёс его способность конструктивно взаимодействовать и с оппонентами.
Кстати, «пятерку» от федеральных экспертов Сергей Левченко уже третий раз подряд.
Справка
Кремлевский рейтинг губернаторов выходит два раза в год и основан на множестве факторов и данных, а также мнениях более 100 экспертов и политиков. Он, в первую очередь, оценивает позиции глав регионов относительно Кремля. Рейтинг учитывает электоральные настроения, наличие внутренних конфликтов, социальной напряженности и социально-экономические показатели.
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