Сергей Левченко попал в «отличники» кремлёвского рейтинга губернаторов

Губернатор Иркутской области попал в восьмёрку «твёрдых» отличников вместе со своими коллегами, которые возглавляют Ленинградскую и Тульскую области, Приморский и Камчатский края, Чеченскую республику , а также Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Первый в 2018 году рейтинг глав российских регионов презентовал на этой неделе Центр развития региональной политики (ЦРРП).

Как считает политолог, кандидат социологических наук, член Общественной наблюдательной комиссии Сергей Таланов , наш губернатор «активно реализует успешную модель управления регионом, в которой удаётся сочетать стратегическое планирование с частной инициативой. В результате наблюдается рост ВРП, промышленного производства и оборотов розничной торговли, увеличивается наполняемость бюджета». Кроме этого идёт строительство социально значимых объектов. К достоинствам Сергея Левченко эксперт отнёс его способность конструктивно взаимодействовать и с оппонентами.

Кстати, «пятерку» от федеральных экспертов Сергей Левченко уже третий раз подряд.

Справка

Кремлевский рейтинг губернаторов выходит два раза в год и основан на множестве факторов и данных, а также мнениях более 100 экспертов и политиков. Он, в первую очередь, оценивает позиции глав регионов относительно Кремля. Рейтинг учитывает электоральные настроения, наличие внутренних конфликтов, социальной напряженности и социально-экономические показатели.