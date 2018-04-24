Андрей Воробьев представил нового главу Роспотребнадзора Подмосковья

Новым руководителем управления Роспотребнадзора по Московской области стала Микаилова Ольга Михайловна. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор представил главного санитарного врача и отметил, что рассчитывает на на конструктивное взаимодействие.

Ольга Микаилова была назначена на должность руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области — главного государственного санитарного врача по Московской области 9 апреля, отмечается на сайте Роспотребнадзора.