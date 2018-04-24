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Андрей Воробьев представил нового главу Роспотребнадзора Подмосковья
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Андрей Воробьев представил нового главу Роспотребнадзора Подмосковья 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Новым руководителем управления Роспотребнадзора по Московской области стала Микаилова Ольга Михайловна. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор представил главного санитарного врача и отметил, что рассчитывает на на конструктивное взаимодействие.
Ольга Микаилова была назначена на должность руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области — главного государственного санитарного врача по Московской области 9 апреля, отмечается на сайте Роспотребнадзора.
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